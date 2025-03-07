Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Маск: Мясорубка на Украине кормит машину по производству коррупции

Маск: Мясорубка на Украине кормит машину по производству коррупции

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением вице-президента США Джея Ди Вэнса о необходимости заключения мира на Украине.

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