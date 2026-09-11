«Союз-Аполлон» и первая стыковка в космосе

Рассказ — художественный вымысел, вдохновлённый реальной историей программы «Союз — Аполлон» (ЭПАС), первой совместной советско-американской космической миссии, состоявшейся в июле 1975 года.
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