Маск пригрозил «термоядерным» иском выступившим против соцсети X

Миллиардер обвинял евреев в пропаганде расизма "в отношении белых людей".фото: twitter.com/elonmusk--> Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что соцсеть Х (бывший Twitter) подаст «термоядерный» иск против всех компаний, которые выступили против неё на фоне скандала с его «антисемитскими» высказываниями.