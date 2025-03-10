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Царьград

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Илон Маск оставит Starlink на Украине из-за прибыли компании

Илон Маск оставит Starlink на Украине из-за прибыли компании

Илон Маск не планирует отключать Starlink на Украине. Владимир Рогов утверждает, что бизнесмен сохраняет сервис из-за больших доходов.

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