Компании стали чаще скрывать утечки персональных данных

По статистике Kaspersky Digital Footprint Intelligence, с которой ознакомились «Ведомости», за 2023 год было зафиксировано 155 объявлений об утечках данных пользователей российских компаний, на 8% меньше, чем в 2022-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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