Китай выступает за реформирование ВТО

Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на пресс-конференции в четверг, 9 июня, заявила, что Пекин выступает за продвижением реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в правильном направлении, – сообщает Синьхуа Шу Цзюэтин на пресс-конференции сказала: «Китай будет работать над продвижением реформы ВТО в правильном направлении и поддерживать инклюзивное развитие многосторонней торговой системы, а также законные права и интересы развивающихся стран-членов».