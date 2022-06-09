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Китай выступает за реформирование ВТО

Китай выступает за реформирование ВТО

Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на пресс-конференции в четверг, 9 июня, заявила, что Пекин выступает за продвижением реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в правильном направлении, – сообщает Синьхуа Шу Цзюэтин на пресс-конференции сказала: «Китай будет работать над продвижением реформы ВТО в правильном направлении и поддерживать инклюзивное развитие многосторонней торговой системы, а также законные права и интересы развивающихся стран-членов».

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