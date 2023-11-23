Мурманская область перешла на режим повышенной готовности из-за проблем на границе

Мурманск. Мурманская область. Режим повышенной готовности объявлен в Мурманской области. Это связано с закрытием властями Финляндии всех контрольно-пропускных пунктов на госгранице, за исключением одного, передает RT.
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