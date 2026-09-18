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Компания China Mobile строит дата-центры мощностью более 7 ГВт

Компания China Mobile строит дата-центры мощностью более 7 ГВт

Китай достиг интегрированного и скоординированного мониторинга вычислительных мощностей в масштабах всей страны.

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