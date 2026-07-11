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Самые безопасные страны для проживания

Самые безопасные страны для проживания

Современные условия глобализации с каждым годом стирают границы между странами,  даже континентами. Международный туризм набирает обороты, а возможности обучения и трудоустройства за рубежом подогревают интенсивность миграции населения земного шара.

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