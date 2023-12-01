В подмосковном Ступино сотрудники Госавтоинспекции сопроводили роженицу в больницу

Сотрудники 16 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) Госавтоинспекции Московской области капитан полиции Виталий Подшибякин и старший лейтенант полиции Алексей Четвериков сопроводили в больницу женщину, у которой начались роды.
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