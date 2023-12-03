К 65-летию мастера: в Керчи покажут пейзажи и натюрморты Валентина Полюшкина

В Керченской картинной галерее открылась выставка «Среди миров в мерцании светил…». Экспозицию составили пейзажи, натюрморты и портреты, написанные членом Союза художников России, почётным членом Международной академии современного искусства Валентином Полюшкиным.
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