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Как мёд влияет на человека

Как мёд влияет на человека

Мёд - один из самых полезных продуктов. Это то, что сегодня модно называть "суперфуд". В его состав входит около 300 веществ, среди которых 23 аминокислоты и более 40 микроэлементов, но даже мёд может быть опасен.

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