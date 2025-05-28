Как мёд влияет на человека

Мёд - один из самых полезных продуктов. Это то, что сегодня модно называть "суперфуд". В его состав входит около 300 веществ, среди которых 23 аминокислоты и более 40 микроэлементов, но даже мёд может быть опасен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии