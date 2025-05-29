Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, какой штраф грозит дачникам за нескошенную траву

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что владельцы садовых участков обязаны не только заниматься посадками, но и поддерживать порядок на своей земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии