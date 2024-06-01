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"СБОРНАЯ СМЕРТИ" СЫГРАЕТ ЗА УКРАИНУ: РОДСТВЕННИКОВ СПОРТСМЕНОВ ВОЗЬМУТ В ЗАЛОЖНИКИ

"СБОРНАЯ СМЕРТИ" СЫГРАЕТ ЗА УКРАИНУ: РОДСТВЕННИКОВ СПОРТСМЕНОВ ВОЗЬМУТ В ЗАЛОЖНИКИ

Перекаченный стероидами министр спорта Незалежной выступил с предложением брать в заложники родственников спортсменов, выступающих под жёлто-голубыми прапорами за рубежом: а вдруг не вернутся и не захотят стать пушечным мясом? Подобные высказывания, по идее, должны были возмутить апологетов демократии на Западе, но те списали всё на особенности украинского менталитета и ничего не возразили.

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