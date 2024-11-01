Субботин не смог запустить строительство двух знаковых школ в Орле

Проблемы капитального ремонта орловских школ рассмотрели на сессии облсовета. Руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексей Субботин сообщил, что по школе в д.
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