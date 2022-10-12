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Мужчина устроил драку с ножом на автовокзале в Жетысуской области

Мужчина устроил драку с ножом на автовокзале в Жетысуской области

Мужчина, устроивший на автовокзале пьяную драку с использованием ножа, задержан в Талдыкоргане. В пресс-службе департамента полиции Жетысуской области сообщили, что 11 октября в больницу госпитализировали 22-летнего парня с тяжелым ножевым ранением.

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