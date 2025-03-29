Президент США Дональд Трамп негативно относится к Владимиру Зеленскому и старается его унизить, а также уверен, что Украина слаба.
Униженные и оскорбленные. На Украине обиделись на Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Как же ЗЕЛЯБОБИК ОМЕРЗИТЕЛЕН....
Ответить
10 час.
Борис Тросницкий
А что бы не стать вассальным, придется перестать быть государством...
Ответить
10 час.
Алексей Горшков
Я заметил, что Трамп СЛАБАКОВ НЕ ЛЮБИТ - как он издевается над европейскими "моськами", и как уважает соперников - но СИЛЬНЫХ - КНДР, Россию! Я, прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое непонятнополое невменяемое "обезъянО с гранатой"! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Пример - хоть и русофоб, но АДЕКВАТНЫЙ ПОЛИТИК Черчилль!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии