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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Анкалаев создал идеального бойца из Дагестана: «Сила – Махачев, бойцовский интеллект – Хабиб, удары ногами – Шара Буллет»

В традиционной рубрике для TNT Sports журналисты попросили Магомеда Анкалаева попросили создать идеального бойца из Дагестана.

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