Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

Сроки ремонта пострадавшей в ходе ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" увеличатся незначительно, проведенная оценка показала, что субмарина не получила критических повреждений.
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