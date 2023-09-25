Военное обозрение

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Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

Сроки ремонта пострадавшей в ходе ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" увеличатся незначительно, проведенная оценка показала, что субмарина не получила критических повреждений.

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