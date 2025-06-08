Сыгран восьмой тур чемпионата Японии по быстрым шахматам

Единоличным лидером в чемпионате Японии по быстрым шахматам в Токио (Япония) стал Алекс Авербух после восьмого тура 8 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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