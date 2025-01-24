Луковый гуляш, который накормит всю семью. Целая сковорода мяса

Простой и невероятно вкусный рецепт лукового гуляша с индюшиным мясом. От такого блюда в восторге останутся все! Луковый гуляш - простой и доступный способ вкусно накормить всю семью.
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