Трамп назвал два американских телеканала «врагами народа»

Президент США Дональд Трамп назвал американские телеканалы MSNBC и CNN «врагами народа». Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, говоря об «ужасных рейтингах» передачи телеведущей Рейчел Мэддоу на MSNBC.