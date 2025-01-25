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Трамп назвал два американских телеканала «врагами народа»

Трамп назвал два американских телеканала «врагами народа»

Президент США Дональд Трамп назвал американские телеканалы MSNBC и CNN «врагами народа». Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, говоря об «ужасных рейтингах» передачи телеведущей Рейчел Мэддоу на MSNBC.

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