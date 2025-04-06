Neuralink ищет новых добровольцев для испытания мозговых имплантов, теперь по вс...

Neuralink ищет новых добровольцев для испытания мозговых имплантов, теперь по всему мируПо состоянию на февраль текущего года стартап Илона Маска (Elon Musk) вживил мозговой имплант троим пациентам, утратившим подвижность всех конечностей.
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