Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария весьма неудачно дебютировала перед журналистами 13 октября, что позднее обернулось обсуждением, достойна ли девушка своей должности: спустя всего 15 минут американские СМИ начали писать, что её могут выгнать быстрее, чем Энтони Скарамуччи, который в 2017 году продержался ровно десять дней .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа предложила...
- Корнилов на заявл...
- Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым