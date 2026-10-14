Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария весьма неудачно дебютировала перед журналистами 13 октября, что позднее обернулось обсуждением, достойна ли девушка своей должности: спустя всего 15 минут американские СМИ начали писать, что её могут выгнать быстрее, чем Энтони Скарамуччи, который в 2017 году продержался ровно десять дней .