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Рынок ипотеки в России начал возрождаться после двух месяцев просадки

После двух месяцев просадки рынок ипотечного кредитования в России начал восстанавливаться: в июне объем выданных жилищных кредитов вырос на 58,5% по сравнению с маем и достиг 198,1 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

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