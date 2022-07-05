Рынок ипотеки в России начал возрождаться после двух месяцев просадки

После двух месяцев просадки рынок ипотечного кредитования в России начал восстанавливаться: в июне объем выданных жилищных кредитов вырос на 58,5% по сравнению с маем и достиг 198,1 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».