Не всё так просто, как вам могло казаться. Да, даже если вы хотите сделать ремонт, то есть правила, которые нельзя игнорировать.
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