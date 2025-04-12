Человек похож на зерно, и Бог есть Тот, Кто даёт зерну ожить в земле, когда зерно умирает

МГ

Малик Гумеров

Снова : Голову в песок и подставляй задницу – чтобы имели как хотели , под мелодию убаюкивания всяких придуманных людьми , мелодий библий и прочей ахинеи !!! «не умеете адекватно трактовать притчи Библии.» - ЦЕЛЬ , СМЫСЛ ??? На кой хер они мне нужны - если за 2000 лет эти притчи не задели душевных струн людей , не засели в их головах как законы жизни или хотя бы руководство к действиям , и не привели ни одну страну и народ в благоденствие ??? ОНИ МЕРТВЫ !!! И смысл возиться с мертвечиной ? Каноны библии имеют место быть , если только они подверждаются хоть какой либо практикой ! За тысячи лет по канонам библии …. НЕТ НИ ОДНОГО ФАКТА ПОДТВЕРДИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ИЗ НИХ !!! Одни сказки зомбирование ! ------------------ Библия выступает как тормоз , ограничитель , стена …. Не дать познать истинных законов мироздания !!! Реинканация = если принять ее содержание в научный , жизненный оборот = начнутся позитивные процессы и познания и развития самого человека ! Наука доказывает ее истинность – под гипнозом к людям возвращается память о предыдущих жизнях в других телах !!! Развить в людях эти скрытые способности и память = необходимо в обществе принять за истину ее существование !!! Сатанинская библия этому противостоит ! Экстрасенсорика – сверхспособности заложенные в каждом : отошедшие от мертвых канонов библии и прочих инструментов удерживания познания , отдельные ученые проводят эксперименты и добиваются результатов обнуляющих все каноны библии …. ! НО УВЫ , ОФИЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИЗНАНИЕ ТАКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ , РЕЛИГИИ ТОЖЕ - ярые , фанатичные СТРАЖИ К МЕТОДАМ И ПОЗНАНИЮ ИСТИННЫХ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ ! Обученные дети обладают навыками видеть с закрытыми глазами , читать мысли , обладать высочайщей интуицией , развить сверхпамять , … и т.д. и т.д.. Практические результаты Бронникова чего стоят !!! Увы , официальная наука , религия ….. низводят все в категорию лженауки = стремятся загасить на корню , НЕ ДАТЬ ПРОРВАТЬСЯ ЭТИМ ЗНАНИЯМ В МИР !!! Человечество шагнуло бы на порядки вверх в познании Мира , если бы эти методы начали практивать с молоком матери , с яслей , со школьной скамьи !!! --------------------------------------- Воробей все возится с насквозь прогнившей , протухшей , не принесшей за тысячи и тысячи лет хорошего ни одному человеку ни одной стране …. НИКОМУ с библией , с ее сказками об избранных и прочей ереси ! Избранных нужно растить с молоком матери ! Пусть первые 50 лет 1% детей начнет обладать методами практического применения этих знаний и способностей , следующие 50 лет – 5 % и т.д.. Охватит 10% общества эти знания , навыки и способности = она охватит все общество со скоростью геометрической прогрессии ! (10% критическая масса …. - переход за нее = как волной накрывает все общество !) ИЗБРАННЫХ НУЖНО РАСТИТЬ , СОЗДАВ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ !!! Воробей все … один призыв – позыв = Голову в песок и подставляй задницу …. , вместо идти – шагать по пути развития и роста !!!