"Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже". Речь идёт о всеобщем воскресении, но пока Христос всего лишь показывает Свою силу и говорит нам: "Вот Тот, Кто вас выведет — Я вас выведу из гробов ваших.
Человек похож на зерно, и Бог есть Тот, Кто даёт зерну ожить в земле, когда зерно умирает
Комментарии
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В
Воробей
Вы просто не умеете адекватно трактовать притчи Библии. А потому Вы не можете знать, что именно символизируют странные утверждения, эпизоды и сюжеты Библии. Это - дао только тем, кто восприняли Истину. Вы же пытаетесь их интерпретировать с точки зрения известных Вам парадигм, но это получается явно неуспешно.
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Снова : Голову в песок и подставляй задницу – чтобы имели как хотели , под мелодию убаюкивания всяких придуманных людьми , мелодий библий и прочей ахинеи !!! «не умеете адекватно трактовать притчи Библии.» - ЦЕЛЬ , СМЫСЛ ??? На кой хер они мне нужны - если за 2000 лет эти притчи не задели душевных струн людей , не засели в их головах как законы жизни или хотя бы руководство к действиям , и не привели ни одну страну и народ в благоденствие ??? ОНИ МЕРТВЫ !!! И смысл возиться с мертвечиной ? Каноны библии имеют место быть , если только они подверждаются хоть какой либо практикой ! За тысячи лет по канонам библии …. НЕТ НИ ОДНОГО ФАКТА ПОДТВЕРДИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ИЗ НИХ !!! Одни сказки зомбирование ! ------------------ Библия выступает как тормоз , ограничитель , стена …. Не дать познать истинных законов мироздания !!! Реинканация = если принять ее содержание в научный , жизненный оборот = начнутся позитивные процессы и познания и развития самого человека ! Наука доказывает ее истинность – под гипнозом к людям возвращается память о предыдущих жизнях в других телах !!! Развить в людях эти скрытые способности и память = необходимо в обществе принять за истину ее существование !!! Сатанинская библия этому противостоит ! Экстрасенсорика – сверхспособности заложенные в каждом : отошедшие от мертвых канонов библии и прочих инструментов удерживания познания , отдельные ученые проводят эксперименты и добиваются результатов обнуляющих все каноны библии …. ! НО УВЫ , ОФИЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИЗНАНИЕ ТАКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ , РЕЛИГИИ ТОЖЕ - ярые , фанатичные СТРАЖИ К МЕТОДАМ И ПОЗНАНИЮ ИСТИННЫХ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ ! Обученные дети обладают навыками видеть с закрытыми глазами , читать мысли , обладать высочайщей интуицией , развить сверхпамять , … и т.д. и т.д.. Практические результаты Бронникова чего стоят !!! Увы , официальная наука , религия ….. низводят все в категорию лженауки = стремятся загасить на корню , НЕ ДАТЬ ПРОРВАТЬСЯ ЭТИМ ЗНАНИЯМ В МИР !!! Человечество шагнуло бы на порядки вверх в познании Мира , если бы эти методы начали практивать с молоком матери , с яслей , со школьной скамьи !!! --------------------------------------- Воробей все возится с насквозь прогнившей , протухшей , не принесшей за тысячи и тысячи лет хорошего ни одному человеку ни одной стране …. НИКОМУ с библией , с ее сказками об избранных и прочей ереси ! Избранных нужно растить с молоком матери ! Пусть первые 50 лет 1% детей начнет обладать методами практического применения этих знаний и способностей , следующие 50 лет – 5 % и т.д.. Охватит 10% общества эти знания , навыки и способности = она охватит все общество со скоростью геометрической прогрессии ! (10% критическая масса …. - переход за нее = как волной накрывает все общество !) ИЗБРАННЫХ НУЖНО РАСТИТЬ , СОЗДАВ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ !!! Воробей все … один призыв – позыв = Голову в песок и подставляй задницу …. , вместо идти – шагать по пути развития и роста !!!
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53 мин.
В
Воробей
Вы никак не можете понять некоторые простые вещи! Только после примерно конца 20 века пришло начало эпохи Второго Пришествия - когда наличие ВСЕХ необходимых для возможности Тестирования факторов УЖЕ было обеспечено, появилась реальная возможность появления праведников и проведения Тестирования. Кроме того, массы, таких как Вы, объективно не в состоянии разглядеть праведников, даже если таковые уже существуют. Только праведник может увидеть праведника, но это запрещено условиями Тестирования - таковые не могут войти в контакт. Тестирование предполагает самостоятельность участия в этом процессе. Для чего для начала нужно суметь сообразить полезность для себя лично этим заняться. Тут системное натаскивание для этого не может быть полезным. Более того, есть некоторые основания полагать, что именно атеистическое воспитание располагает к оптимальной подготовке кандидата на Тестирование. А как в рамках атеистической парадигмы можно объяснить необходимость Тестирование? Никак!
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43 мин.
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