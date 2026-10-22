© Предоставлено пресс-службой МИМФРоль медиа и киноиндустрии в формировании и распространении культурного кода России, а также государственную политику, национальные проекты по популяризации культурных смыслов и ценностный контент для массовой аудитории обсудят эксперты сферы медиа на Московском индустриальном медиафоруме.
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