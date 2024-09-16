Ситуация в Белгородской области на 16 сентября. Националисты ВСУ утром обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"

Ракетные удары противника пришлись по дворам, автомобильным парковкам, частным домам и многоэтажкам.Как сообщили в администрации Белгородской области, после ракетного обстрела противника из системы залпового огня «Вампир», предварительно ранены восемь мирных жителей города Белгород.
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