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Поварёнок с лучшими рецептами

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Карамелизированные персики

Карамелизированные персики

Нежные спелые персики отлично подходят для приготовления десертов. Легкий, нежный десерт из карамелизированных персиков с творожно-сырным кремом, лесными ягодами и фисташками отлично подойдет для праздничного стола.

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