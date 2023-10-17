Карамелизированные персики

Нежные спелые персики отлично подходят для приготовления десертов. Легкий, нежный десерт из карамелизированных персиков с творожно-сырным кремом, лесными ягодами и фисташками отлично подойдет для праздничного стола.
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