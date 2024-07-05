«Вест Хэм» купит Килмена из «Вулвс» за 40 млн фунтов. Лопетеги работал с защитником в АПЛ

Стороны приближаются к соглашению о трансфере, защитник уже отправился в «Вест Хэм» на медосмотр. Сообщается, что предложение о покупке футболиста также сделал «Ньюкасл», однако на выбор в пользу «Вест Хэма» повлиял приход Хулена Лопетеги, который работал с Килменом и сделал его капитаном во время своего предыдущего пребывания в «Вулверхэмптоне».