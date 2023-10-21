Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    пусть требует российских миротворцевВучич рассказал о...
  • Ольга Ушакова
    Крысы сбежали, хотя корабль и не тонул!!!! Пусть лижут жопу своим кумирам -маразматикам!!!!«Папа, мне надоел...
  • Леонид Руси
    Деньги кончились... Продадут собственность и недвижимость... и опять свялят на педерастический запад чтобы снова нас ...Пугачева и Галкин...

В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»

В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал, что при сближении огромного астероида Апофис с Землей могут пострадать стационарные спутники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх