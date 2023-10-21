В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал, что при сближении огромного астероида Апофис с Землей могут пострадать стационарные спутники.
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