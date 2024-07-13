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Суд в США отклонил иск к Apple по поводу закрытой экосистемы и завышенных цен н...

Суд в США отклонил иск к Apple по поводу закрытой экосистемы и завышенных цен н...

Суд в США отклонил иск к Apple по поводу закрытой экосистемы и завышенных цен на iPhoneСуд отклонил коллективный иск против Apple, в котором компания обвинялась в создании «закрытой экосистемы приложений и сервисов» и соответственно, ведению антиконкурентной деятельности, что, по мнению истцов, в конечном итоге приводит к завышению цен на iPhone для потребителей.

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