Могут ли оштрафовать водителя за превышение средней скорости

Уважаемые законодатели - оставьте в покое ПДД хотя бы на 5 лет.

Байгерей Далгатов

Ежемесячные изменения от вас не нужны. До предела закручены "гайки" . Дайте хот чуток подышат. А 450 или 500 законов за весеннюю сессию для Госдумы - очень много. Анализ исполнения хот раз приведите. Как эти законы улучшают жизнь людей?