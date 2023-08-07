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Могут ли оштрафовать водителя за превышение средней скорости

Могут ли оштрафовать водителя за превышение средней скорости

Наши читатели просят пояснить, когда водителей могут оштрафовать за превышение средней скорости и что вообще это такое.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
Уважаемые законодатели - оставьте в покое ПДД хотя бы на 5 лет.
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17 час.
Байгерей Далгатов
Ежемесячные изменения от вас не нужны. До предела закручены &quot;гайки&quot; . Дайте хот чуток подышат. А 450 или 500 законов за весеннюю сессию для Госдумы - очень много. Анализ исполнения хот раз приведите.  Как эти законы улучшают жизнь людей?
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17 час.

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