Наши читатели просят пояснить, когда водителей могут оштрафовать за превышение средней скорости и что вообще это такое.
Могут ли оштрафовать водителя за превышение средней скорости
Комментарии
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Байгерей Далгатов
Уважаемые законодатели - оставьте в покое ПДД хотя бы на 5 лет.
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17 час.
Байгерей Далгатов
Ежемесячные изменения от вас не нужны. До предела закручены "гайки" . Дайте хот чуток подышат. А 450 или 500 законов за весеннюю сессию для Госдумы - очень много. Анализ исполнения хот раз приведите. Как эти законы улучшают жизнь людей?
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17 час.
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