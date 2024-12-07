АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

ИМ

Ильдус Мамлеев

России самой нужно начать "процесс упоавляемого хаоса", засодив всю Банковскую "Орешниками" обстреляв, администрацию президента, Верховную Раду [в идеале днем во время заседания], офис СБУ, МО Украины. Все толстосумы [кто ещё останется в живых] массово начнут покидать Няньку, нарушить ся, снабжение логистика, оплата войск и наёмников, произойдёт обвал фронта и массовое бегство с ЛБС. Иди и занимай столько территории без какого либо сопротивления. Выйти на Днепровский рубеж. Массированный десант в Одессу и захват её. На Днепропетровск можно направить войска Северной Кореи, с дальнейшим захват ом Винницы и выходом к Преднестровью. В таком хаосе ни кто не сможет организовать оборону. Все планы США можно спустить в унитаз. После этого они согласятся на любые условия России, что бы сохранить хоть какие то свои активы на западенщине. Если начнут "кабениться" то взорвать в Ламанше один "Пасейдон" достанется и мелкобританцам и лягушатник [да, не гуманно и будут жертвы, а почему ни кто не считает наши жертвы мирных жителей ни на Донбассе, ни в Курской области! Нам уже в открытую объявили Войну, а мы всё строим из себя правильных и благородных, пока их солдаты убивают на Украине наших парней]. У США есть своя "Ахилесова пята" это Елустоун. На любых переговорах надо открыто об этом заявить во всеуслышанье, это покруче однако будет ядерного удара по США. Россия впереди на лихом коне, США плетутся сзади рыдая над обвалившимся долларом!