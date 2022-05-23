Севастопольцы помогают луганским фермерам наладить цепочки сбыта

Задача севастопольских специалистов, которые сейчас работают в Старобельском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), наладить цепочки сбыта местной продукции, помочь фермерским хозяйствам заключить прямые договоры с российскими агрохолдингами.
Задача севастопольских специалистов, которые сейчас работают в Старобельском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), наладить цепочки сбыта местной продукции, помочь фермерским хозяйствам заключить прямые договоры с российскими агрохолдингами.
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