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Севастопольцы помогают луганским фермерам наладить цепочки сбыта

Задача севастопольских специалистов, которые сейчас работают в Старобельском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), наладить цепочки сбыта местной продукции, помочь фермерским хозяйствам заключить прямые договоры с российскими агрохолдингами.

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