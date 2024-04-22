Политическая проститутка. Раскрыта страшная тайна республиканца Джонсона

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Rod Lamkey — CNP / Global Look Press Вчера 2,2K прочитали Политологи теряются в догадках, что побудило трамписта Майка Джонсона согласиться выдать очередной транш Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- НАТО начало готовить оборону Одессы: Первая тысяча французов прибыла в город
- ПВО стала бесполезной? У Украины закончились ракеты. Запад напуган новой российской тактикой ударов
- Старые советские истребители МиГ-23 и МиГ-29 вместо самых мощных в мире РСЗО: Спецслужбы США о вероятной сделке КНДР и России
Свежие комментарии