Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS

Офицер зенитных войск из группировки войск "О", именуемой в народе "Отважными", рассказал о способе, применяемом российскими военными для ликвидации в рамках спецоперации на Украине ракет, выпускаемых американской реактивной артиллерией HIMARS.
Офицер зенитных войск из группировки войск "О", именуемой в народе "Отважными", рассказал о способе, применяемом российскими военными для ликвидации в рамках спецоперации на Украине ракет, выпускаемых американской реактивной артиллерией HIMARS.
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