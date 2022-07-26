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Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS

Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО научились сбивать HIMARS

Офицер зенитных войск из группировки войск "О", именуемой в народе "Отважными", рассказал о способе, применяемом российскими военными для ликвидации в рамках спецоперации на Украине ракет, выпускаемых американской реактивной артиллерией HIMARS.

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