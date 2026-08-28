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Уха от мэра, экстрим-шоу и звездный гость: полная афиша гастрофестиваля «День сырка» в Кургане

В Кургане 29 августа пройдет гастрономический фестиваль «День сырка». Гостей ждут 200 кг рыбы, кулинарные мастер-классы, ярмарка, спортивные и музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши.

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