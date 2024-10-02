Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Необъявленная война в воздухе продолжается. Су-35С едва не завалил Ф-16, слишком близко подлетевший к нашему "стратегу" на Аляске.

Необъявленная война в воздухе продолжается. Су-35С едва не завалил Ф-16, слишком близко подлетевший к нашему "стратегу" на Аляске.

Это не кадр из игры и не творчество нейросети. Су-35С Воздушно-Космических сил России проходит на критически малом расстоянии перед носом Ф-16 американского командования NORAD Представьте себе такую картину.

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