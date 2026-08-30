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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Только пять команд РПЛ котируются ниже «Локо». Шансы на золото – 0,1%

После шести туров Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место: без побед, с тремя ничьими и тремя поражениями.

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