В Москве возбудили уголовное дело в отношении телеведущей «Дождя» Котрикадзе

В Москве возбудили уголовное дело в отношении телеведущей «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Котрикадзе (признана в России иноагентом и внесена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), сообщили в СК города.