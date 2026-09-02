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В Москве возбудили уголовное дело в отношении телеведущей «Дождя» Котрикадзе

В Москве возбудили уголовное дело в отношении телеведущей «Дождя» Котрикадзе

В Москве возбудили уголовное дело в отношении телеведущей «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Котрикадзе (признана в России иноагентом и внесена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), сообщили в СК города.

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