Как киллер Саша Македонский снова и снова сбегал. И почему он может быть до сих пор жив

30 лет назад на Петровско-Разумовском рынке со стрельбой схватили легендарного киллера 1990-хАлександр СолоникИз материалов оперативно-розыскных мероприятий/«Криминальная Россия» 6 октября 1994 года на одном из московских рынков разыгралась кровавая драма.