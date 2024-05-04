Боттаса оштрафовали за блокировку Пиастри в спринт-квалификации

Боттаса оштрафовали за блокировку Пиастри в спринт-квалификацииSauber GroupСтюарды оштрафовали пилота Stake-Sauber Валттери Боттаса на три позиции за то, что он помешал Оскару Пиастри в спринт-квалификации Гран При Майами.