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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Требуются сотрудники торгового зала в сеть

Требуются сотрудники торгового зала в сеть «Красное & Белое» Уровень заработной платы: продавец-унверсал от 61 000₽ Продавец-кассир от 59 000₽ Условия: • График 2/2 и график 5/2 с 13:00 до 22:30 • Выплаты 3 раза в месяц • Работа рядом с домом • Официальное трудоустройство Если вы студент и хотите подзаработать за лето - это прекрасная возможность Приходите по адресу: Волгоградская область, г.

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