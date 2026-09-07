Требуются сотрудники торгового зала в сеть «Красное & Белое» Уровень заработной платы: продавец-унверсал от 61 000₽ Продавец-кассир от 59 000₽ Условия: • График 2/2 и график 5/2 с 13:00 до 22:30 • Выплаты 3 раза в месяц • Работа рядом с домом • Официальное трудоустройство Если вы студент и хотите подзаработать за лето - это прекрасная возможность Приходите по адресу: Волгоградская область, г.