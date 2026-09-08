Высокотехнологичные компании ОЭЗ «Технополис Москва» проведут открытый кадровый отбор

Открытый кадровый отбор состоится 15 сентября в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». В нем будут участвовать более 30 российских высокотехнологичных предприятий, занимающих ведущие позиции в микроэлектронике, приборостроении и биотехнологиях.