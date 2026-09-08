МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

127 подписчиков

Высокотехнологичные компании ОЭЗ «Технополис Москва» проведут открытый кадровый отбор

Высокотехнологичные компании ОЭЗ «Технополис Москва» проведут открытый кадровый отбор

Открытый кадровый отбор состоится 15 сентября в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». В нем будут участвовать более 30 российских высокотехнологичных предприятий, занимающих ведущие позиции в микроэлектронике, приборостроении и биотехнологиях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым