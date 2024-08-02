Развожаев: Обломки сбитой в Севастополе ракеты ATACMS могут уничтожить на месте

Обломок ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Севастополем в Крыму, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе с другими суббоеприпасами, будет уничтожена на месте, если вывоз будет затруднен риском подрыва, заявил глава Михаил Развожаев.