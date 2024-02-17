Известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Владимир Владимирович Бортко высказал своё принципиальное мнение о Сталине, как государственном деятеле и его заслугах.
Кинорежиссёр Владимир Бортко: «Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всём ХХ веке»
Комментарии
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Мария Беликова
Наши враги боятся Сталина даже мёртвого! Потому что при нём страна достигла наивысшего могущества! Вот чего они боятся - могущества России!!! А нам заморочили голову репрессиями. Не репрессий они боятся, им на них наплевать - боятся совсем другого!
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5 час.
Лариса Голубицкая
Великий человек,великие дела-расцвет образования,культуры,науки,индустрии,медицины,сельского хоз-ва,основа космоса,ядерной бомбы!А какое уважение было у Черчеля и Рузвельта к Сталину,что они вставали когда он входил! И главное любовь народа,который ему верил и любил!!!
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2 час.
В
Виталик
Меня всегда поражало Что Сталина с дерьмом смешали хотя он создал Великое Государство, а придурка Хрущёва, развалившего экономику СССР, наша светлоликая творческая интеллигенция возносит как чуть ли не светочью демократии!
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2 час.
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