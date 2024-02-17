Кинорежиссёр Владимир Бортко: «Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всём ХХ веке»

Мария Беликова Наши враги боятся Сталина даже мёртвого! Потому что при нём страна достигла наивысшего могущества! Вот чего они боятся - могущества России!!! А нам заморочили голову репрессиями. Не репрессий они боятся, им на них наплевать - боятся совсем другого!

Лариса Голубицкая Великий человек,великие дела-расцвет образования,культуры,науки,индустрии,медицины,сельского хоз-ва,основа космоса,ядерной бомбы!А какое уважение было у Черчеля и Рузвельта к Сталину,что они вставали когда он входил! И главное любовь народа,который ему верил и любил!!!