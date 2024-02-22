Медведев: "ждунов" из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в Сибирь

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что жителей Новороссии и Донбасса, которые получили российские паспорта, но до сих пор ожидают украинские танки, следует отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири.