Ошибка, которая нам уже аукается...

Думаю, все помнят, как несколько дней тому назад у всех на слуху был случай в Крыму, где омерзительная бухая укропская быдланка, одетая в костюмчик "abibas" (воистину на Украине вечне 90-е!) и чем-то похожая на грязноротую и голожопую быдлохабалку Монтян, громко "славаукраинила" до тех пор, пока добрые русские люди не вызвали правоохранителей.